Volleyballer des SVK Blieskastel-Zweibrücken Siegesserie auch in Verbandsliga fortgesetzt

Weiter einspielen kann sich das SVK-Team gleich am Donnerstag. Dann nämlich steht das Nachholspiel beim TV Losheim auf dem Plan. „Wir kommen gar nicht zur Ruhe, das ist super“, sagt der SVK-Spielertrainer lachend, der nur bedauert, dass es unter der Woche auf die weite Auswärtsfahrt geht. „Und die Losheimer sind auch richtig stark“, erzählt Hoffmann, dass er den kommenden Gegner bereits als Schiedsrichter gesehen hat. In ihren beiden Spielen gegen den TV Limbach und den TV Wiesbach II ging Losheim jeweils als Sieger vom Feld und liegt mit sechs Punkten gleichauf mit dem SVK an der Spitze. „Das könnte ein enges Spiel werden“, prophezeit der Coach. Danach steht am Samstag das nächste Auswärtsmatch bei Mitaufsteiger TV Düppenweiler an. „Da wollen wir natürlich gerne drei Punkte. Aber die haben gegen Saarwellingen gewonnen, was für uns schon mal überraschend war. Die sind wahrscheinlich nochmal stärker aufgestellt als im letzten Jahr.“ Dennoch hätten Alexander Hoffmann und sein Team auch in diesen beiden anstehenden Duellen nichts dagegen, das Gefühl des Verlierens noch ein Stückchen weiter aufschieben zu können.