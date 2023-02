Judo : Vier Saar-Pfalz-Meister aus Zweibrücken

Till Braunbach vom 1. Judoclub Zweibrücken wurde Erster in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. Foto: Privat

Zweibrücken Der Judo-Nachwuchs des 1. JCZ glänzt bei den Saar-Pfalz-Meisterschaften in Speyer. Und es ist noch mehr drin.

Es war ein Auftritt, der Lust macht auf mehr – und der sogar Anlass gibt zur Hoffnung auf eine rege Zweibrücker Beteiligung bei den Deutschen Meisterschaften des Judo-Nachwuchs‘: Bei den Saar-Pfalz-Einzelmeisterschaften der Unter-18- und Unter-21-Jährigen konnten sich am vergangenen Wochenende alle sechs Athleten des 1. Judoclub Zweibrücken für die Südwestdeutschen Meisterschaften in Heusweiler qualifizieren. Gleich vier der sechs Zweibrücker Judoka verließen den „Judomaxx“ in Speyer sogar als Saar-Pfalz-Meister.

Ein Höhepunkt der Titelkämpfe: Das spannende Duell zwischen dem Zweibrücker Till Braunbach und Samuel Mendel vom JSV Speyer, der zum erweiterten Nationalkader der U21 gehört. JCZ-Trainer Hendrik Harth sprach von einem „technisch anspruchsvollen“ und „qualitativ guten Kampf“. Am Ende hatte Braunbach die Nase vorn und konnte als Erstplatzierter in der Gewichtsklasse bis 66 Kilo zeigen, warum er auch in Heusweiler zum Kreis der Favoriten zählen dürfte.

Ebenso souverän wie Braunbach gewann auch Joya Blöcher für den 1. JCZ bei den U21-Frauen (bis 52 Kilo) den Meistertitel. „Die beiden haben ihre Gewichtsklassen ordentlich dominiert“, lobte Harth. Der 18-jährige Braunbach trainiert am Stützpunkt in Stuttgart, die aus Saarbrücken stammende Blöcher am Bundesstützpunkt in Köln.

„Wenn die zwei in Normalform sind, dann müssten sie sich in Heusweiler für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren“, sagte Stephan Hahn – ebenfalls Übungsleiter beim JCZ – mit Blick auf die Südwestdeutschen Meisterschaften an diesem Wochenende im Saarland. Die besten vier Kämpfer einer Gewichtsklasse qualifizieren sich dort für die DM. Diese finden am 25./26. Februar für die U18 in Leipzig und für die U21 am 4./5. März in Frankfurt/Oder statt.

Der einzige Wermutstropfen: Derzeit ist Joya Blöcher wegen einer Erkältung angeschlagen. Fieber habe sie aber bislang keins, berichtete Hahn. Den Start in Heusweiler sahen die Trainer vorerst nicht gefährdet: „So wie ich die Joya kenne, würde sie eine Erkältung nie von einem Wettkampf abhalten“, sagte Harth.

Mit Fiona Finger (bis 70 Kilo), die im Vorfeld länger nicht an Wettkämpfen teilgenommen hatte, und Davin Mäuser (bis 50 Kilo) stellte der 1. JCZ in Speyer auch in der Altersklasse der U18 zwei Saar-Pfalz-Meister. Insbesondere Mäuser, der vier starke Gegner vor der Brust hatte und alle Kämpfe „ganz souverän gemeistert hat“, traut Harth an diesem Wochenende ebenfalls einen Platz unter den Top Vier zu.