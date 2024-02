Fechten Der Kleinste feiert den größten Erfolg

Am ersten Wettkampftag standen die Zweibrückerinnen Mia Eve Paul und Emma Rossbach in der Altersklasse U 13 (Jahrgang 2011 – 2012) mit dem Florett auf der Planche. Paul überstand zunächst die Vorrunde und zog dann mit einem 9:6-Sieg in der K.o.-Runde gegen Nike Hanrath (CTG Koblenz) ins Halbfinale ein. Dort stand sie Marte Iwersen (ETUF Essen) gegenüber, die 2023 die „Silberne Rose“ beim Heinrich-Petri-Gedächtnis-Turnier in Zweibrücken gewonnen hatte. Gegen die spätere Siegerin Iwersen war die Contwigerin Paul in der Vorschlussrunde chancenlos und unterlag mit 3:10. Ein dritter Platz wurde nicht ausgefochten. Die im Halbfinale Unterlegenen – also auch Mia Paul – wurden beide mit Bronze dekoriert. Emma Rossbach schied in der Vorrunde aus. Sie belegte Rang neun.