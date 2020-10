3. Fußball-Liga : Horror-Verletzung und „Freundschafts-Tritt“

Kaiserslautern Außenverteidiger Dominik Schad vom 1. FC Kaiserslautern hat sich beim Remis im Drittliga-Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (1:1) einen Wadenbeinbruch zugezogen und wird dem FCK wohl ein halbes Jahr fehlen. Nach dem Abpfiff sorge Ingolstadts Sportmanager Michael Henke für einen Eklat.

Die grausige Szene in der Nachspielzeit überschattete die Drittliga-Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Ingolstadt (1:1) am Mittwochabend auf dem Betzenberg. Im Laufduell mit einem Gegenspieler war Ingolstadts Rico Preißinger aus dem Gleichgewicht geraten und fiel FCK-Außenverteidiger Schad unglücklich auf den angewinkelten linken Unterschenkel, der sofort wegknickte. Sanitäter rannten auf den Rasen, legten dem Pfälzer noch auf dem Feld eine Infusion. Die bittere Diagnose am Donnerstag: Das linke Wadenbein ist gebrochen. Schad, der bislang in allen sechs Saisonspielen der Roten Teufel in der Startformation stand, wird dem FCK wohl ein halbes Jahr fehlen.