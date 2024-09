Fußball-Verbandspokal Südwest Die Hermersberg-Woche des TSC startet

Der TSC-Coach gehe allerdings davon aus, dass es gegen Hermersberg am Mittwochabend deutlich weniger Einschussmöglichkeiten als zuletzt gegen Ramstein geben wird. Von daher müsse auch die Chancenverwertung besser sein als in den Spielen daheim gegen die SG Hüffelsheim (0:1) und anschließend beim 1:1 im Derby bei der SG Rieschweiler. „Natürlich wünscht man sich, im Pokal stets die nächste Runde zu erreichen. Allerdings liegt unser Hauptaugenmerk ganz klar auf der Liga. Aber dennoch hat das vergangene Pokaljahr natürlich Lust auf mehr gemacht“, erinnert Acar an den erstmaligen Achtelfinaleinzug des TSC in der Vereinsgeschichte. Dort war am 18. Oktober vergangenen Jahres nach einer 0:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den damaligen Oberligsiten Waldalgesheim Endstation. Nun bietet sich also den Zweibrückern die Riesenchance, zum ersten Mal seit der Vereinsgründung ins Viertelfinale des Wettbewerbs einzuziehen. „Selbstverständlich wäre es ein Traum, auch einmal einen richtig großen Gegner wie den FK Pirmasens am Wattweiler Berg zu einem Pflichtspiel begrüßen zu können. Von daher steht jetzt erst einmal das Pokalspiel gegen Hermersberg im Mittelpunkt unserer Gedanken – anschließend bereiten wir uns dann sorgfältig auf das Auswärtsspiel in der Liga beim SV Hermersberg vor“, betont der TSC-Trainer. Und er hat noch einen großen Wunsch fürs Pokalspiel: Keine weiteren Verletzten.