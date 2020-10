Fußball-Verbandsliga : SGR zu spät auf Betriebstemperatur

Verbandsliga Südwest: Rieschweiler verliert trotz bester Saisonleistung mit 1:3 gegen Idar-Oberstein.

„Das war heute unser bestes Spiel gegen den bislang stärksten Gegner“, war der SGR-Coach trotz der neuerlichen Pleite nicht unzufrieden. „Wären wir in den ersten drei Partien so aufgetreten, würden wir jetzt nicht mit null Punkten dastehen.“ Gegen die spielfreudigen Gäste war Hildebrandts Matchplan, mit einer Fünferkette für die nötige Stabilität in der Abwehr zu sorgen, allerdings schon nach einer Viertelstunde über den Haufen geworfen. Paulo Roberto Silva de Souza hatte Angreifer Justus Klein (10.) bedient, der mit einer sehenswerten Direktabnahme aus zwölf Metern das 1:0 für Idar-Oberstein markierte. Nur sechs Minuten später musste SGR-Torwart Jan Ohle ein zweites Mal hinter sich greifen. Die Gäste kombinierten sich auf der linken Seite durch bis zur Torauslinie, ein schneller Pass auf Klein, der am kurzen Pfosten lauerte, und es stand 0:2.