Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Limbach zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Der Limbacher Tom Mohr (helles Trikot) gehört in der Anfangsphase der Saison zu den Leistungsträgern und mit vier Treffern zu den sicheren Schützen der Palatia Limbach. Hier markiert er die 1:0-Führung gegen ­­Blieskastel. Foto: Wolfgang Degott

Bliestal Fußball-Verbandsliga Nord-Ost: Palatia Limbach will gegen die SG Saubach zurück in die Erfolgsspur finden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

Palatia Limbach hängt nach fünf Spieltagen in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Nach der deftigen 3:6-Niederlage in Bildstock hat die Palatia lediglich fünf Punkte auf dem Konto und belegt Platz elf. „Trotz aller Personalprobleme und ständigen Wechseln in den Aufstellungen entspricht der bisherige Saisonverlauf nicht unseren Erwartungen und Ansprüchen,“ so Palatia-Trainer Patrick Gessner. So habe man in vier Spielen 2:0 geführt, habe danach jedoch versäumt nachzulegen und sei so am Ende trotzdem ohne Sieg geblieben. Insbesondere die Chancenverwertung sei ein Manko, das es abzustellen gelte. So habe man auch in Bildstock trotz klarem Rückstand noch gute Chancen gehabt. „Hätten wir diese Möglichkeiten genutzt, ich weiß nicht, wie die Begegnung dann ausgegangen wäre,“ so Gessner.

Am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) kommt Tabellennachbar SG Saubach. „Es ist eine gestandene, robuste Verbandsligamannschaft mit viel Erfahrung und immer ein unbequemer Gegner,“ prognostiziert der Palatia-Coach. Insbesondere der 3:0-Sieg gegen das Spitzenteam SG Lebach-Landsweiler und davor den 1:0-Sieg gegen den starken Aufsteiger Hertha Wiesbach II, ließ die Konkurrenz aufhorchen.

Personell muss Limbach weiter improvisieren und auf Ergänzungsspieler bauen, die vor dem Sprung von der zweiten in die erste Mannschaft stehen, da einige potenzielle Stammspieler erneut fehlen werden. Dazu gehören die erkrankten Jesko Freiler und Lukas Motsch, Sascha Lang wegen Sehnenproblemen, der am Knie verletzte Marco Kitto sowie sein Bruder Tim wegen eines Muskelfaserrisses. Darüber hinaus müssen auch weiterhin noch Dennis Fuß (Sehnenverletzung) und David Lerner (Knieprobleme) ersetzt werden. Der am vergangenen Sonntag zurückgekehrte Routinier Lukas Wemmert musste bereits in der Halbzeitpause wegen Oberschenkelproblemen wieder ausgewechselt werden.

Nach der Pflichtaufgabe in der Liga wartet auf Limbach bereits die nächste Herausforderung im Pokal. Der Palatia wurde hier der Saarlandligist FSG Ottweiler-Steinbach zugelost. Die Partie in der vierten Runde des Saarlandpokals findet am Mittwoch, dem 21. September, in Limbach statt. Anstoß ist um 19 Uhr.