Fußball-Landesliga : VBZ empfangen „getarnten Verbandsligisten“

VBZ-Spielertrainer Alexander Joniks (hinten rechts), Co-Trainer Lukas Österreicher (hinten links) mit den Neuzugängen (hinten, von links) Jannik Brünisholz, Lukas Renkawitz sowie (vorne von links) Christian Zech, Tim Schönborn und David Hoffmann. Sie wollen in der Landesliga eine sorgenfreie Saison spielen. Foto: Stefan Holzhauser

Zweibrücken Die Fußballer der VB Zweibrücken bestreiten am Sonntag den Auftakt in der Landesliga zu Hause gegen Aufsteiger TuS Hackenheim. Der TuS wischte vergangene Saison mit der Konkurrenz in seiner Bezirksliga den Boden auf.

Gegen einen Aufsteiger startet keine Mannschaft gerne in die Runde. Die Liganeulinge sprühen in der Regel vor Euphorie und liefern ihre stärksten Ergebnisse oftmals zu Beginn einer neuen Spielzeit ab. Die Landesliga-Fußballer der VB Zweibrücken treffen am Sonntag auf einen solchen Gegner. Um 15 Uhr empfangen die Vereinigten Bewegungsspieler den TuS Hackenheim auf dem Rasenplatz an der Schlachthofstraße.

Den TuS alleine auf die Euphorie des Liganeulings zu beschränken, würde der Mannschaft aus einer vom Weinbau geprägten Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach aber wohl nicht gerecht. Die Hackenheimer dominierten die Bezirksliga Untere Nahe vergangene Saison nach Belieben. In der Hauptrunde ging er TuS nie als Verlierer vom Feld, gewann 15 seiner 16 Partien und ließ es im Schnitt fast fünf Mal im Kasten des Gegners klingeln. Allein Stürmer Niklas Schneider traf in der Hauptrunde 25 Mal ins Schwarze. In der Aufstiegsrunde musste der kommende Gegner der VB zwar noch ein weiteres Mal die Punkte teilen. Am Ende hatte die Mannschaft von Spielertrainer Tim Hulsey aber stolze 17 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten VfL Simmertal. Und dass dieser seinerseits keine Laufkundschaft ist, bewies er in der Aufstiegsrelegation, als der VfL sich in zwei Spielen gegen die ambitionierte SG Knopp/Wiesbach durchsetzte.

Auch in der Saisonvorbereitung auf die anstehende Runde gewann Hackenheim alle seine Testspiele sowie in der zweiten Runde des Verbandspokals gegen Bezirksligist SG Guldenbachtal.

Alexander Joniks, der Spielertrainer der VBZ, weiß, dass seinem Team da am Sonntag im Grunde kein ehemaliger klassentieferer Bezirksligist – sondern zumindest in Teilen vielmehr ein klassenhöherer Verbandsligist gegenüberstehen wird. „Dass Hackenheim die Bezirksliga so dominiert hat, kommt nicht überraschend. Viele der Spieler sind früher für die SG Eintracht Bad Kreuznach aufgelaufen, als sie noch in der Verbandsliga gespielt hat. Das ist ein starker Kader, der meiner Meinung nach auch in der Landesliga vorne mitspielen kann.“

Das konnte seine Mannschaft in der abgelaufenen Spielzeit nicht. Die VBZ verpassten – wenn auch nur knapp – die Teilnahme an der Landesliga-Meisterrunde und mussten in der anschließenden Abstiegsrunde bis zum letzten Spieltag zittern, ehe der Klassenerhalt nach einem 4:2- Sieg gegen den VfB Reichenbach endlich feststand.

Aber: „Die Saison beginnt von vorne, die Karten werden neu gemischt. Wir wollen Hackenheim das Leben schwer machen. Und wir wollen Hackenheim schlagen“, sagt Joniks.

Wie das gelingen kann, deuteten die VBZ unter der Woche im Verbandspokal beim SV Battweiler zumindest an. Abgesehen von einer Schwächephase gegen Ende der ersten Halbzeit präsentierte sich das Team gut. „Wir haben uns viele Chancen herausgespielt. Das ist das Positive, das wir mitnehmen. Wir könnten uns das Leben aber deutlich einfacher machen, wenn wir vor dem Tor ruhiger bleiben. Wir wollen es zu oft zu kompliziert machen“, findet Joniks.

Sein Saisonziel mit den Grün-Weißen ist es, besser abzuschneiden als in der vergangenen Runde. Bis zum letzten Spieltag will der 34-Jährige diesmal nicht zittern. Joniks‘ Titelaspiranten sind die SG Eintracht Bad Kreuznach, der SV Rodenbach und der TSC Zweibrücken. „Und ich könnte mir vorstellen, dass Hackenheim als Überraschungsmannschaft noch dazustößt.“