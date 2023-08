Fußball-Bezirksliga Westpfalz Contwig sucht nach den „Grundtugenden des Fußballs“

Allerdings fand Höh, dass die Niederlage am Hornbachstaden zu hoch ausgefallen sei. „Die VB hatten eigentlich nur einen Torschuss innerhalb unseres Strafraums.“ Im Hinblick auf das Heimspiel am kommenden Sonntag um 15 Uhr gegen die SG Oberarnbach fordert der Trainer den ersten Saisonsieg. „Wir treffen auf einen sehr zweikampfstarken und robusten Gegner – und genau diese Tugenden müssen wir selbst von der ersten Minute an in die Waagschale werfen. Wir müssen endlich richtig in der Bezirksliga ankommen“, sagt Höh.