Fußball-Landesliga : „Das geht jedem hier an die Substanz“

Lukas Österreicher (am Ball) wird bei den VB Zweibrücken ab sofort nicht nur auf dem Platz vorangehen. Der 33-jährige Kapitän und bisherige Co-Trainer übernimmt nach dem Abschied von Alexander Joniks das Cheftraineramt bei den Vereinigten Bewegungsspielern. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken/Rieschweiler Fußball-Landesligist VB Zweibrücken steht unter dem neuen Cheftrainer Lukas Österreicher das Kellerduell in Simmertal bevor. Heimspiele für TSC Zweibrücken und die SG Rieschweiler.

Von Stefan Holzhauser

Das erste Spiel nach der Trennung von Spielertrainer Alexander Joniks ist für die VB Zweibrücken ein ganz wichtiges. Das Schlusslicht der Fußball-Landesliga tritt am Samstag um 16.30 Uhr beim Vorletzten VfL Simmertal an. Mit einem Sieg verlassen die Zweibrücker das Tabellenende. Eine Niederlage – und die Rote Laterne überwintert am Hornbachstaden. Einen neuen (Spieler-)trainer haben die VB mit Lukas Österreicher bereits präsentiert – was weiter fehlt, ist ein Sieg. In zwölf Ligaspielen hagelte es zehn Niederlagen, zwei Spiele endeten remis.

Prekär: Zwei Partien mussten die Vereinigten Bewegungsspieler wegen Personalmangels bereits absagen. Kommt eine dritte hinzu, ist der Zwangsabstieg besiegelt.

Der bisherige Spielertrainer Alexander Joniks hatte zu Wochenbeginn um die Auflösung seines Vertrages gebeten, diesem Wunsch entsprach der Vorstand der VB. Der 34-Jährige stand für die Grün-Weißen fast zweieinhalb Jahre auf und neben dem Platz. Die VB Zweibrücken waren Joniks‘ zweite Trainerstation. Zuvor stand er beim SV Steinwenden II in der sportlichen Verantwortung. Joniks sagt: „Für meinen Schritt gab es zwei Gründe: Wegen eines Fortbildungsprogramms wird es für mich immer schwieriger, Beruf und Traineramt zusammenzubringen. Aber natürlich ist auch die sportliche Situation nicht das, was ich mir vor der Saison vorgestellt hatte. Es war einfach ein Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr weitermachen konnte.“ Er werde nun eine Pause vom Fußball einlegen. Auch als Spieler wird er nicht mehr zur Verfügung stehen. „Wenn ich etwas mache, dann richtig oder gar nicht. Ich hätte auch einfach nicht mehr die Zeit für das Training. Aber natürlich drücke ich der Mannschaft beide Daumen, dass sie am Samstag gewinnt und es da unten raus schafft.“

Am Donnerstagabend verabschiedete sich Joniks von der Mannschaft. Ob es dabei ein wenig emotionaler wurde, mag der 34-Jährige nicht beantworten: „Was in der Kabine geschieht, bleibt in der Kabine.“

Die sportliche Verantwortung trägt nun der bisherige Co-Spielertrainer Lukas Österreicher. Der 33-Jährige, der schon zwölf Jahre im Verein ist, steht vor der Herkules-Aufgabe, die Vereinigten Bewegungsspieler vom Tabellenende in sichere Gefilde zu führen. Und das, obwohl das personell ohnehin gebeutelte Team mit Joniks nun einen weiteren Spieler verliert. Österreicher sagt: „Ich finde es sehr schade, dass Alex nicht mehr da ist. Ich habe als Kapitän und Co-Trainer klasse mit ihm zusammengearbeitet. Er ist nicht nur ein guter Trainer, sondern auch ein gradliniger Typ“.

Österreicher will nun versuchen, „positiv nach vorne zu schauen“. Er weiß aber um die Schwere seiner Aufgabe: „Die Personalsituation bleibt mindestens bis zur Winterpause äußerst angespannt. Trotzdem fahren wir nicht nur nach Simmertal, um die dritte Absage zu vermeiden. Wir wollen dort erfolgreich sein.“ Dass seine Mannschaft in zwölf Saisonspielen noch nie als Sieger das Feld verließ „geht jedem hier an die Substanz. Deshalb wäre ein Erfolgserlebnis so wichtig“, betont der neue Cheftrainer.

Der Tabellenneunte TSC Zweibrücken empfängt am Sonntag um 14.30 Uhr den Zwölften VfR Kaiserslautern. „Der Gegner hat Qualität, aber was das Potenzial angeht, müssen wir sie schlagen“, sagt TSC-Trainer Florian Opitz. Der aber sofort nachschießt, dass er genau das auch vor den Spielen gegen den SC Idar-Oberstein II (1:1), die SF Bundenthal (0:2) und den SC Weselberg (1:3) gedacht habe. „Da bin ich jedes Mal eines besseren belehrt worden“, sagt Optiz mit Galgenhumor in der Stimme. Er meint: „Es wird ganz klar eine Einstellungssache“. Am Sonntag werde sich entscheiden, ob sein Team in der Tabelle nochmal nach oben schielen könne, oder sich dauerhaft mit dem Aufenthalt im „Niemandsland“ anfreunden müsse.