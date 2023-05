Fußball-Landesliga West Plötzlich wieder Hoffnung am Hornbachstaden

Dazu müssten allerdings mehrere Dinge geschehen, die nur teilweise in den Händen der Zweibrücker liegen: Es dürfte aus der Verbandsliga Südwest außer Schlusslicht TuS Steinbach keine weitere Mannschaft absteigen, die dann in die Landesliga West käme. Der Landesliga-Zweite müsste sich in der Aufstiegsrelegation durchsetzen. Und gleichzeitig müssten die VB (zehn Punkte) in der Tabelle noch den VfL Simmertal (11) und den SC Idar-Oberstein II (15) überholen. Und gegen dieser beiden Mannschaften – die allerdings noch eine Partie mehr bestreiten als die VB – treten die Zweibrücker noch in direkten Duellen an. Ein weiterer Hoffnungsschimmer: Der SC Weselberg spielt mit dem Gedanken, sein Team in die B-Klasse zurückzuziehen (wir berichteten). In diesem Fall müssten die VB – das oben beschriebene Szenario vorausgesetzt – sogar nur eine der beiden vor ihnen platzierten Mannschaften überholen. Und um der vielen Unwägbarkeiten im Abstiegskampf noch einen draufzusetzen: Idar Oberstein II werden womöglich drei Punkte abgezogen: Der SC II hatte bei seinem 6:3-Sieg gegen die SF Bundenthal mit Philipp Schneider einen Akteur eingesetzt, der am Tag zuvor schon für die erste Mannschaft des Vereins auf dem Platz stand. Schneider war demnach nicht spielberechtigt, er hätte erst nach einer Frist von zwei Tagen für die Reserve auflaufen dürfen. Eine Entscheidung, wie die Partie gewertet wird, steht noch aus.