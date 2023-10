Fußball-Bezirksliga Wer holt am Hornbachstaden die Punkte?

Die Vereinigten Bewegungsspieler waren vergangene Saison aus der Landesliga in die Bezirksliga abgestiegen – und starteten dort gut. In vier der ersten fünf Partien gingen die VB als Sieger vom Feld. Anschließend hagelte es allerdings vier Niederlagen in Serie. Mittlerweile stehen die Zweibrücker mit ausgeglichener Bilanz (sechs Siege, sechs Niederlagen) im Tabellenmittelfeld. Am vergangenen Sonntag kassierten die VB eine 0:3-Niederlage beim Vierten SV Nanz-Dietschweiler.