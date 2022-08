Fußball-Verbandspokal Südwest : Teufelskerl May lässt die VBZ (fast) verzweifeln

VB-Neuzugang Christian Zech (Mitte) hat im Pokalspiel in Battweiler gerade den Treffer zum 1:0 für seine Mannschaft erzielt. Kapitän und Vorbereiter Max Baumann (Links) und Spielertrainer Alexander Joniks gratulieren. Foto: Stefan Holzhauser

Battweiler/Zweibrücken Fußball-Landesligist VB Zweibrücken steht nach einem 2:1-Sieg im Derby beim SV Battweiler in der dritten Runde des Verbandspokals Südwest. Bei Battweiler musste kurzfristig ein Stürmer zwischen die Pfosten rücken. Und der machte seine Sache phänomenal.

Von Stefan Holzhauser

Fußball-Landesligist VB Zweibrücken hat die dritte Runde im Fußball-Verbandspokal Südwest erreicht. Die Mannschaft von Spielertrainer Alexander Joniks setzte sich am Mittwochabend vor rund 160 Zuschauern im Derby beim Bezirksligisten SV Battweiler mit 2:1 (1:1) durch. VB-Spielertrainer Alexander Joniks hatte vor der Partie vor der Qualität des Gegners gewarnt. Die Anfangsphase gehörte aber seiner Mannschaft. Zwei Minuten waren gespielt, als VB-Stürmer Jan-Niklas Krause den Ball knapp über den Battweiler Kasten setzte. Torhüter Manuel May musste nicht eingreifen. Manuel May? Richtig. Der Stürmer stand beim SV zwischen den Pfosten. Denn Stammtorhüter Jonas Weisenstein fiel mit Fieber aus. Sein Stellvertreter Felix Buchholz weilte im Urlaub.

Wer nun aber dachte, May sei die große Schwäche des Bezirksligisten, rieb sich verwundert die Augen. Der 26-Jährige lieferte ein richtig starkes Spiel ab und glänzte mit zahlreichen Paraden. Nur einmal war der zum Schlussmann umfunktionierte Angreifer vor der Pause machtlos: Einwurf für die VB Zweibrücken. Kapitän Max Baumann schnappt sich das Spielgerät schleudert es mit Wumms tief in den Strafraum der Hausherren. Die Battweiler sind zu zögerlich. Und Zweibrückens Neuzugang Christian Zech drückt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (10. Minute). Kurz darauf lag der Ball erneut im Netz der Hausherren. Schiedsrichter Alexander Seiberth entschied aber, dass der vermeintliche Torschütze Noah Semar zuvor Battweilers Jan Böhr gefoult habe.

Die Gastgeber taten sich zunächst schwer, ihrerseits gefährliche Aktionen vor dem Tor zu kreieren, kamen nach einer knappen halben Stunde aber dennoch zum Ausgleich. Außenverteidiger Böhr fasste sich aus rund 23 Metern Torentfernung einfach mal ein Herz – und sein Geschoss schlug tatsächlich unhaltbar zum 1:1 im Netz ein (29.).

Die VB wirkten zwar nicht geschockt, ein wenig zu Stottern begann der Offensiv-Motor des bis dahin überlegenen Landesligisten aber schon. Krause hatte kurz vor dem Seitenwechsel noch eine Gelegenheit, sein Schuss aus halbrechter Position wurde aber geblockt.

Nach der Pause kamen die Zweibrücker dann aber entschlossen aus der Kabine. Die Elf von Spielertrainer Joniks, der schon vor der Partie erklärt hatte, dass der Pokal bei ihm einen hohen Stellenwert genießt, zeigte den unbedingten Willen, in die dritte Runde einzuziehen. Luca Genova passte am Strafraum quer zu Waldemar Schwab, der den Ball aus 17 Metern gefühlvoll mit dem Außenrist ins linke Eck schlenzte (49.). Manuel May war zum zweiten Mal an diesem Abend geschlagen. Es sollte das letzte Mal bleiben. Denn der Teufelskerl im Tor der Battweiler verhinderte im Anschluss mehrfach die Vorentscheidung. Deshalb blieb die Partie bis zur letzten Minute spannend. Der Bezirksligist gab sich zu keiner Phase des Spiels auf und warf in den Schlussminuten alles nach vorne. Max Buchholz vergab kurz vor dem Ende die größte Chance der Battweiler, die sich 1:2 geschlagen geben mussten.

Völlig glücklich war VB-Spielertrainer Joniks vor allem mit der ersten Hälfte aber nicht: „Die ersten 20 Minuten waren noch okay. Dann kam eine Trinkpause – und im Anschluss waren wir gar nicht mehr im Spiel. Ich war sehr unzufrieden und habe das zur Pause deutlich angesprochen“, sagte Joniks. Nach dem Seitenwechsel habe seine Mannschaft dann wieder zugelegt, „auch wenn wir es nach dem 2:1 verpasst haben, die Partie zu entscheiden.“ Trotzdem freute sich der 34-Jährige über einen „insgesamt verdienten Sieg.“ Ein Wunsch-Los für die nächste Runde habe er nicht. „Aber ein Heimspiel gegen einen klassenhöheren Gegner wäre schön.“

Aushilfstorhüter Manuel May war trotz des Pokal-Aus seiner Mannschaft ebenfalls nicht todunglücklich. „Ich finde, wir haben heute eine gute Leistung gezeigt und Zweibrücken einen echten Pokalfight geliefert.“ Der 26-Jährige ergänzte: „Es hat das berühmte Quäntchen Glück gefehlt. Wir hatten die eine oder andere Chance, den zweiten Treffer nachzulegen.“

Aushilfstorwart Manuel May zeigte im Battweiler Kasten eine Riesenleistung. Foto: Stefan Holzhauser