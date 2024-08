Fußball-Landesliga Der TSC will sich gleich oben festsetzen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war es um 23.46 Uhr in einer Klinik in Saarbrücken soweit: Der Trainer des Fußball-Landesligisten TSC Zweibrücken, Özal Acar, freute sich zusammen mit seiner Frau riesig über die Geburt von Sohn Jamal. Nachdem ihm seine Frau das wertvollste Geschenk überhaupt gemacht hat, können Acars Spieler an diesem Sonntag mit einem Präsent in Form von drei Punkten nachziehen. Um 15.15 Uhr treten die Zweibrücker, die nach ihren ersten beiden Ligaspielen vier Punkte auf dem Konto haben, beim Aufsteiger FC Schmittweiler-Callbach an. Der FC hatte in der vergangenen Runde in der Bezirksliga Nahe mit 72 Punkten vor dem SV Winterbach (70 Zähler) die Meisterschaft errungen. Und der Aufsteiger ist auch gleich solide in die Landesliga gestartet: Einer knappen 1:2-Heimniederlage gegen die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied folgte zuletzt ein souveräner 3:0-Erfolg bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach.