Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken duelliert sich am Freitag und Sonntag aber wieder : Testspiel des TSC gegen FCK-Junioren fiel ins Wasser

Zweibrücken Das für Mittwochabend anberaumte Testspiel des Fußball-Landesligisten TSC Zweibrücken gegen die U 21 des 1. FC Kaiserslautern ist ausgefallen. Der Grund für die kurzfristige Absage: „Es fing auf einmal kübelartig zu regnen an“, sagt TSC-Trainer Peter Rubeck.

Der Platz in Niederauerbach habe deshalb „komplett unter Wasser gestanden“. Das Spiel soll aber nachgeholt werden. „Wahrscheinlich nach unserem Pokalspiel“, sagt Rubeck. Die erste Runde des Verbandspokals Südwest wird am 31. Juli und 1. August ausgetragen. Doch zuvor stehen neben der ein oder anderen Trainingseinheit noch einige Testspiele auf dem Programm. So trifft der TSC bereits an diesem Freitag in Ixheim auf den Bezirksligisten FV Bruchmühlbach. Anpfiff ist um 19.15 Uhr. Am Sonntag, 17.30 Uhr, bestreiten die Jungs von Rubeck in Großsteinhausen außerdem ein Freundschaftsspiel gegen den saarländischen Landesligisten SV Reichskirchen. In Großsteinhaus findet zur selben Zeit ein Sportfest statt.