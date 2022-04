Hilfsaktion : Unterstützungsaktion für Fritz Schäfer in vollem Gange

Unterstützungsaktion für Fritz Schäfer in vollem Gange

Zweibrücken Seit Mittwoch kann zugunsten des langjährigen Merkur-Mitarbeiters auf das signierte Trikot von Björn Zintel geboten werden.

Der langjährige Merkur-Mitarbeiter Fritz Schäfer ist seit einem Treppensturz vor anderthalb Jahren querschnittgelähmt. Im Alltag ist der 64-jährige, der so vielen Sportlern der Region seit Jahrzehnten ein Begriff ist, auf Hilfe angewiesen, kostspielige Umbauten an seinem Wohnhaus sind nötig. Neben dem für Sommer geplanten Benefizspiel zwischen den Handballern des SV 64 Zweibrücken und der VTZ Saarpfalz läuft auch eine weitere Hilfsaktion für „de Fritz“.

Seit Mittwoch vergangener Woche werden über das Online-Auktionshaus Ebay unterschriebene Trikots – von den Rhein-Neckar Löwen, den Bundesligaspielern Björn Zintel und Jerome Müller sowie eine Nationalmannschafts-Jacke von Bundesligaspielerin Amelie Berger – versteigert. Der Erlös geht an Fritz Schäfer. Das je gerade zu ersteigernde Trikot wird auch im Capito-Store-Schaufenster in der Hauptstraße 100 in Zweibrücken ausgestellt.