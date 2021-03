PM-Umfrage : Soll die Fußballsaison fortgesetzt werden?

Bestreitet der Kreisligist SV Bexbach (in blau) in dieser Saison noch ein Fußballspiel? Trainer Michael Blatt spricht sich dagegen aus. Foto: Stefan Holzhauser

Homburg Diese Frage stellte der PM einigen Fußballtrainern. Das Ergebnis: Eine für den Fußball eher ungewohnte Einigkeit.

Wenn am Montag die Bundesregierung über weitere Corona-Maßnahmen entscheidet, steht auch der Saarländische Fußballverband (SFV) unter Druck. Denn er muss abwägen, ob die seit Monaten unterbrochene Fußball-Saison fortgesetzt werden kann. Und wenn ja, wie?

„Die Saison muss endgültig abgebrochen werden.“ So lautet die Meinung von Rizgar Daoud , der in der kommenden Saison das Saarland­ligateam des FC Homburg als Cheftrainer trainieren wird: „Die Gesundheit geht ganz klar vor. Angesichts weiter gestiegener Inzidenzzahlen und schleppender Impfungen kann man diese Saison nicht irgendwann fortsetzen“, argumentiert er.

Identisch fällt die Antwort von Jan Berger , Trainer des Verbandsligisten SV Schwarzenbach, aus. „Es ist viel zu spät, über den Fortgang der Saison nachzudenken. Die Pause zwischen den letzten Spielen und dem Training ist viel zu lang, um jetzt irgendwann die Vorrunde zu Ende zu spielen. Sportlich gesehen kann es nur eine Lösung geben: Die Saison 2020/21 wird komplett annulliert und es geht dann in den einzelnen Spielklassen ohne Auf- und Absteiger von vorne los.“

Michael Blatt, Trainer des Kreisligisten SV Bexbach, schließt sich dieser Meinung an. Man könne nicht einfach die Saison nach über vier Monaten Pause fortsetzen. „Im Oktober hatten wir das letzte Training. Jetzt geht in Sachen Training wegen der Corona-Maßnahme ohnehin nichts mehr. Wann soll die Lockerung fürs Training erfolgen? Angesichts steigender Inzidenzzahlen sehe ich keine Chance mehr, überhaupt in einige Wochen das Training aufzunehmen.“ Folglich sei es auch unmöglich, dass der Spielbetrieb bald wieder losgeht. „Die Zeit läuft uns davon. Da geht nichts mehr für diese Saison.“