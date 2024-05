Schwimmen Raje holt am DJM-Finaltag Doppel-Gold

Leo Baumann startete am Samstag zudem noch über die Strecke 50 Meter Rücken, verpasste aber als 14. des Vorlaufs in 28,68 Sekunden das Finale. Michael Raje, der dritte WSF-Schwimmer in Berlin, zog über 50 Meter Rücken bei den 2006er-Jahrgängen in 27,31 Sekunden überraschend in den Endlauf ein, trat dort aber nicht an. Auch Rajes Fokus liegt auf der Jugend-EM in Litauen.