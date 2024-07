Leichtathletik U18-/U23-DM Kribelbauer fliegt zu Gold und sichert EM-Ticket

Auch die Norm für die U20-WM hat Timo Port bereits in der Tasche. Diese hatte der Biesinger schon im Mai mit seiner neuen Bestweite mit dem Sechs-Kilo-Wurfgerät von 69,05 abgehakt. Bisher als einziger deutscher Athlet. Doch in Sicherheit wiegen will er sich damit noch nicht. Bei der U20-DM in Koblenz will er das Ticket aber klarmachen.