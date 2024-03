3. Handball-Bundesliga Jetzt soll es auch in der Fremde klappen

Damit dieser Vorsprung wächst, wird es Zeit, dass das, was zuletzt in der heimischen Robert-Bosch-Schulsporthalle so gut klappte, auch in der Fremde gelingt. „Wir müssen jetzt auch auswärts mal wieder etwas Zählbares holen“, fordert TVH-Trainer Steffen Ecker. Seine Mannschaft konnte in dieser Saison bislang nur ein Auswärtsspiel gewinnen. An diesem Samstag soll ab 18 Uhr in der Max-Siebe-Halle in Burscheid beim Tabellenzehnten Bergische Panther der zweite Erfolg in fremder Halle her. Und auf dem Papier scheint es so, als sei das nicht unrealistisch. Während es bei den Homburgern seit einigen Wochen aufwärts zu gehen scheint, zeigt die Formkurve bei den Panthern steil nach unten.