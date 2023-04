Handball-Oberliga Der TV Homburg macht sich fit für die 3. Liga

Beim TV Homburg laufen die Planungen für die nächste Saison auf Hochtouren. Denn in der kommenden Spielzeit wird der Tabellenführer der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar – wenn er im Saisonendspurt nicht noch mehrfach patzt – in der 3. Bundesliga auf der Platte stehen. Erst am Sonntag, 16 April um 18 Uhr, bestreitet der TVH sein nächstes Punktspiel in der Liga beim TV Nieder-Olm. Spielfrei ist Homburg über die Feiertage aber nicht. Am Ostermontag willl der TVH in der Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken seinen Saarlandpokal-Titel verteidigen. Und die Chancen dazu stehen sehr gut. Oberligist SV 64 Zweibrücken nimmt mit seiner ersten Mannschaft schon länger nicht mehr am „Final 4“-Turnier um den Pokal teil. Die potenziell stärksten Konkurrenten, die Oberligisten HF Illtal und VTZ Saarpfalz, haben im Pokal bereits die Segel streichen müssen. Und so kommen die Gegner der Homburger, die auch nach dem Titel greifen, allesamt aus der klassentieferen Saarlandliga. Die Saarpfälzer bestreiten ihr Halbfinale um 15 Uhr gegen die HSG TVA/ATSV Saarbrücken. In der zweiten Partie der Vorschlussrunde spielt Saarlandliga-Tabellenführer HSG Völklingen gegen den HC Dillingen/Diefflen. Das Finale wird um 17.45 Uhr angepfiffen.