Handball-Oberliga : Wichtiges Quartett bleibt dem TVH treu

Homburg Handball-Oberligist Homburg spielt am Sonntag bei der HSG Worms. Das Hinspiel war eine ganz knappe Angelegenheit.

(mh) Vor dem Auswärtsspiel in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am Sonntag um 18 Uhr in der Nikolaus-Dörr-Halle beim Tabellenneunten HSG Worms hat der TV Homburg vier Vertragsverlängerungen verkündet. Torhüter Benedikt Berz, Patrick Bach, Muhamet Durmishi und Tobias Alt bleiben dem Tabellenzweiten bis 2024 erhalten.

Platz eins ist für die Homburger nicht mehr realistisch. Dafür müsste Spitzenreiter VTV Mundenheim, der bislang alle seine Spiele gewonnen hat, in seinen verbleibenden 15 Partien vier Mal als Verlierer von der Platte gehen – und Homburg bis Saisonende jede Partie gewinnen. Damit am Ende der Saison zumindest die Vizemeisterschaft steht, „ist es wichtig, dass wir gegen die Teams aus dem Mittelfeld nicht straucheln“, sagt Ecker. So auch am Sonntag um 18 Uhr beim Neunten HSG Worms. „Sie spielen eine starke, aggressive Abwehr und sind an guten Tagen in der Lage, jedem Gegner in der Klasse gefährlich zu werden“, weiß der Trainer. So habe die HSG vor zwei Wochen den Mundenheimern beinahe den ersten Punktverlust der Saison beigebracht. Die VTV zog den Kopf noch einmal aus der Schlinge und gewann mit 30:29. Auch die Homburger selbst behielten im Hinspiel nur knapp mit 26:25 die Oberhand. Worms verwarf dabei in der letzten Spielminute einen Siebenmeter. „Wir brauchen eine hochkonzentrierte Leistung“, fordert TVH-Trainer Ecker, der personell aus dem Vollen schöpfen kann.