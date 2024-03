3. Handball-Bundesliga TVH hofft in Hanau auf eine Überraschung

Völlig chancenlos werden die Saarpfälzer beim Tabellenfünften also voraussichtlich nicht sein, zumal der TVH in seinen ersten Spielen im neuen Jahr oft überzeugte – und auch dem Tabellenvierten HG Saarlouis vor wenigen Wochen im Auswärtsspiel lange einen harten Kampf bot. Im Anschluss gewann der TVH dann drei Partien in Folge. Der Aufschwung wurde aber vor 14 Tagen gegen den TV Gelnhausen in Form einer recht deutlichen 26:34-Heimniederlage gestoppt.