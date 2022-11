Handball-Oberliga : „Mit voller Konzentration und Konsequenz“

Das Homburger Torhüter-Duo Henning Huber (links) und Benedikt Berz will seinen Kasten am Samstag in Dansenberg sauber halten. Foto: Markus Hagen

Homburg Handball-Oberligist TV Homburg muss beim TuS Dansenberg II ran. Für Torwart Henning Huber und Trainer Steffen Ecker kein alltägliches Spiel.

Der TV Homburg steht in seinem neunten Saisonspiel in der Handball-Oberliga vor einer vermeintlich einfachen Aufgabe. Am Samstag um 16.30 Uhr tritt der Tabellenführer beim Vorletzten TuS Dansenberg II an. Homburgs Torhüter Henning Huber kennt die Sportstätte genau. Seit der A-Jugend spielte er für den Kaiserslauterer Stadtteil-Club. Schon mit 17 Jahren bekam er Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft, die in der 3. Liga auf der Platte steht. Huber wurde Stammtorwart und hütete das Gehäuse des TuS bis vergangene Saison, ehe er zum TVH wechselte.

Doch auch wenn es diesmal nur gegen die Zweitvertretung der Dansenberger geht, die erst eines ihrer sieben Saisonspiele gewinnen konnte, werden Huber und die Homburger sicher gewarnt sein. Der einzige Punktverlust, den die Saarpfälzer hinnehmen mussten, ereilte die Mannschaft nämlich auch gegen ein vermeintliches Leichtgewicht der Liga. Am vierten Spieltag kam der TVH bei Schlusslicht HSG Nahe-Glan nicht über ein 27:27 hinaus. „Das war komplett unnötig. Vor allem nach so einer Führung“, erinnert sich Huber stöhnend. Seine Mannschaft hatte bei der HSG einen Acht-Tore-Vorsprung aus der Hand gegeben.

Das soll in Dansenberg nicht noch einmal geschehen. „Klar freue ich mich auf ein Wiedersehen mit vielen ehemaligen Mitspielern und Bekannten“, sagt der 22-jährige Huber, der mit dem „Torhüter-Gardemaß“ von 1,98 Metern ausgestattet ist und in Homburg einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet hat. Das Spiel sei für ihn durchaus etwas Besonderes, auch wenn er mit der zweiten Mannschaft des TuS nicht allzu viele Berührungspunkte gehabt habe.

Mit dem Handball begann Huber schon im Alter von zwei Jahren bei seinem Heimatverein TV Thaleischweiler. Erstmals zwischen den Pfosten stand er in der D-Jugend. „Da hat ein Torhüter gefehlt. Ich habe es einfach mal ausprobiert und sofort Gefallen daran gefunden“, erzählt er.

Beim TV Homburg „wollte ich jetzt etwas Neues machen. Mich in einem anderen Verein beweisen“, erklärt der Schlussmann seinen Wechsel. Dass seiner Mannschaft am Samstag ein ähnlicher Fauxpas wie bei der HSG Nahe-Glan unterlaufen könnte, schließt er aus. „Wir werden nichts anbrennen lassen, weil wir mit voller Konzentration und Konsequenz antreten werden“, sagt er selbstbewusst.

Vielleicht wird der Schlussmann in Dansenberg ja sogar den einen oder anderen Treffer zum Torekonto seiner Mannschaft beisteuern. Genau das gelang ihm nämlich im vergangenen Heimspiel gegen den TV Offenbach. Als der Gegner seinen Torwart zugunsten eines weiteren Feldspielers opferte, schlug Huber zu. Drei Mal versenkte er den Ball nach erfolgreichen Paraden im Tor der Offenbacher. „Klar habe ich vorher auf diese Weise schon Treffer erzielt. Aber ich glaube noch nie drei in einem Spiel. Ich habe einfach schnell reagiert.“ TVH-Trainer Steffen Ecker frotzelte nach der Partie zwar, dass sein Torwart eigentlich fünf Tore hätte erzielen müssen. Zwei Mal landete der Ball neben dem Gehäuse. „Aber drei sind für einen Keeper ja auch nicht so schlecht“, schmunzelt der 22-Jährige.

Er geht davon aus, dass die Saison im Dreikampf zwischen Homburg, dem Tabellenzweiten SV 64 Zweibrücken und dem Dritten Sportfreunde Budenheim entschieden wird. Budenheim hatte der TVH in eigener Halle zwar klar geschlagen. Doch es sind die einzigen beiden Verlustpunkte, die die Sportfreunde bislang auf dem Konto haben. Die Weste der Zweibrücker, die ein Spiel weniger ausgetragen haben als Homburg, ist noch komplett weiß.

„Ich könnte mir vorstellen, dass am Ende die beiden Spiele zwischen uns und dem SV 64 den Ausschlag geben“, sagt Huber. Das erste Aufeinandertreffen findet am 10. Dezember in der Westpfalzhalle statt.

Nicht nur Henning Huber, sondern auch der Homburger Trainer Steffen Ecker hat übrigens eine Vergangenheit beim TuS Dansenberg. 2019 war Ecker von den Handballfreunden Illtal zum Drittligisten gewechselt. Als er 2021 zwar die Qualifikationsrunde zur 2. Liga erreichte, den Aufstieg aber verpasste, musste er seinen Hut nehmen. Seit Anfang 2022 sitzt er beim TV Homburg auf der Trainerbank.

Über seine Vergangenheit in Dansenberg möchte Ecker nicht mehr sprechen. „Ich bin Trainer beim TV Homburg – und mit dem will ich am Samstag die Punkte holen.“