Handball-Oberliga „Wir müssen schnell lernen – sonst wird es schwer“

Am vergangene Spieltag verlor der TVH das Saar-Derby gegen die HG Saarlouis zu Hause klar mit 25:37. „Der Verlauf war ähnlich wie in den ersten Spielen. Wir müssen uns eingestehen, dass das brachiale Tempospiel, das uns in der Oberliga so stark gemacht hat, aktuell nicht der geeignete Spielstil ist“, hält der Homburger Trainer Steffen Ecker fest. Die personell angespannte Situation, gerade im Rückraum, wo mit Yves Kunkel, Nuno Rebelo, Robin Egelhof und Ljubomir Josic nur vier fitte Spieler da sind, erfordere es, „die Kräfte fortan gezielter einzusetzen“, sagt Ecker.