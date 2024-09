Handball-Regionalliga Am dritten Spieltag schon unter Druck

Doch nicht nur im Hinblick auf das nackte Ergebnis war die Partie in Vallendar für Homburg ein Rückschlag. Marvin Mebus zog sich Mitte der zweiten Halbzeit einen Kreuzbandriss zu und fällt bis Saisonende aus. Für den mit elf Feldspielern und zwei Torhütern recht dünn besetzten Kader wird dies nicht leicht zu kompensieren sein. Vieira will daher auch auf Spieler der zweiten Mannschaft der Homburger aus der Verbandsliga zurückgreifen. Denn dort tummeln sich einige Akteure, die Erfahrung in höheren Spielklassen gesammelt haben. So wird etwa Lukas Glück, der vergangene Saison noch zum Drittliga-Kader zählte, am Samstag gegen Bingen spielen. Dies war auch im Falle von Tobias Alt geplant. Dieser absolviert aber aktuell eine Ausbildung zum Physiotherapeuten und muss aufgrund einer Prüfung passen. Dafür ist Robin Egelhof, der in Vallendar erkrankt fehlte, gegen Bingen wieder mit dabei.