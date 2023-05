TV Homburg steigt in 3. Handball-Liga auf Der Traum von der 3. Liga wird wahr

„Nachdem Budenheim am Samstag verloren hatte, wollten wir unbedingt den ersten Matchball verwandeln. Dementsprechend sind wir auch von Beginn an in dieses Spiel gegangen“, sagt TVH-Toptorjäger Yves Kunkel und Steffen Ecker ergänzt: „Von der ersten Minute an haben wir in Dirmstein alles in die Waagschale geworfen, konzentriert aufgespielt. Der Sieg geriet nie in Gefahr.“