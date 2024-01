3. Handball-Bundesliga Ein halbes Schicksalsspiel für den TV Homburg

Es wird ernst für die Handballer des TV Homburg. Der Aufsteiger, der in der Südwest-Staffel der 3. Handball-Liga am Tabellenende steht, empfängt an diesem Samstag um 18.30 Uhr die HSG Friesenheim-Hochdorf II in der heimischen Robert-Bosch-Halle. Die Partie ist eines jener vier Schlüsselspiele, die der TVH tunlichst gewinnen sollte, wenn er im Kampf um den Klassenverbleib im Rennen bleiben will. Die Hochdorfer haben fünf Punkte mehr auf dem Konto als Homburg – im Falle eines Sieges würden die Saarpfälzer den Gegner wieder mit in den Abstiegskampf ziehen. Im Falle einer Niederlage wäre Hochdorf – vor dem Hintergrund, dass der TVH in dieser Saison erst drei Spiele gewinnen konnte – wohl kaum noch einzuholen. Das wäre für die Homburger zwar nicht der berühmte letzte Sargnagel. Doch die Hypothek würde weiter wachsen. Dann wäre der Aufsteiger wohl zwingend darauf angewiesen, die drei unmittelbar vor ihm platzierten Teams in den direkten Duellen zu schlagen. Einen Fehler könnte sich der TVH dann nicht mehr erlauben. Der Druck würde wachsen. Das sieht auch Homburgs Trainer Steffen Ecker so: „Wir brauchen einen Erfolg, um den Anschluss zu halten“, sagt er vor dem Duell gegen den Fünftletzten.