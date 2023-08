Trainer Steffen Ecker im Gespräch Vom Meister zum Außenseiter

Das Abenteuer Dritte Liga nimmt für den TV Homburg nun so richtig Fahrt auf. Nach acht Wochen in der Vorbereitung startet das Team nun erstmals in dieser Spielklasse. In der vergangenen Saison – noch in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar – gewann die Mannschaft von Trainer Steffen Ecker ohne eine Niederlage die Meisterschaft. Mit dem Sprung in die höhere Klasse ist den Homburgern aber bewusst, dass sie nun vor einer schweren Aufgabe in neuer Umgebung stehen. Das Ziel ist der Klassenerhalt. Vor dem Auftaktmatch gegen Meisterschaftsanwärter HSG Krefeld/Niederrhein vor heimischer Kulisse ist Ecker aber zuversichtlich. Es müsse alles zusammenpassen, so der Trainer im Interview.