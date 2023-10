3. Handball-Liga Der TV Homburg sieht Rot

Doch in den Schlussminuten vergab ausgerechnet Kunkel mit zwei Fehlwürfen die Chance, sein Team noch näher heranzubringen. Vielleicht wäre die Aufholjagd des TVH dennoch geglückt, hätte er nicht von den letzten sechs Minuten wieder vier in Unterzahl bestreiten müssen – Niclas Ludolph und Nuno Rebelo sahen Zeitstrafen. So geriet der Sieg Gelnhausens nicht in Gefahr.