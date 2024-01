3. Handball-Bundesliga Ein Einbruch, wie er einfach nicht passieren darf

Torhüter Benedikt Berz war nach dem Spiel geknickt: „Wir haben am Anfang gut mitgehalten. Schon der Drei-Tore-Rückstand zur Pause hätte nicht sein müssen. Aber danach machen wir vieles falsch. So einen Einbruch dürfen wir uns einfach nicht leisten, wenn wir die Klasse halten wollen.“ Zumindest die Leistung aus der ersten Hälfte könne sein Team als Mutmacher ins erste Heimspiel des Jahres mitnehmen. Am kommenden Samstag um 18.30 Uhr empfängt der TVH den Tabellenzwölften TV Hochdorf II. Der hat fünf Punkte mehr auf dem Konto als die Saarpfälzer. Mit einem Sieg könnte das Schlusslicht die Baden-Württemberger wieder in den Abstiegskampf ziehen. Noch wichtiger werden wohl die Heimspiele gegen den TV Aldekerk, die TSG Haßloch und den TuS Dansenberg. Diese drei Mannschaften haben jeweils zwei Punkte mehr als Homburg. Zieht der TVH bis Saisonende an dem Trio vorbei, wäre er gerettet.