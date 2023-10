3. Handball-Liga TV Homburg verliert erneut „ein Spiel auf Augenhöhe“

Doch kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts drehte der TV Homburg die Partie. Yves Kunkel (2), Ljubomir Josic und Rokas Vaitekunas sorgten mit ihren Toren für einen 4:0-Lauf der Gäste, die somit erstmals an diesem Abend mit zwei Toren vorne lagen (21:19). Und diesen Vorsprung verteidigten die Homburger bis etwa eine Viertelstunde vor dem Ende (26:24). Doch was folgte, war die Phase, in der der TVH den einen oder anderen technischen Fehler zu viel machte. Ratingen ging mit drei Toren in Serie wieder in Führung. Homburgs Peter Gohl glich von der Außenposition zwar noch einmal zum 27:27 aus (48.). Doch wenige Minuten später waren die Hausherren wieder auf 31:28 weggezogen (55.). Homburg berappelte sich rasch. Kunkel – zusammen mit Ljubomir Josic erfolgreichster TVH-Schütze (je 5 Treffer – brachte sein Team per Siebenmeter wieder auf 30:31 heran. Später erzielte der ehemalige Nationalspieler auch noch das 32:33 aus Sicht seiner Mannschaft. Doch der Ausgleich gelang nicht mehr. Ratingen setzte sich hauchdünn mit einem Tor Differenz durch.