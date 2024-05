3. Handball-Bundesliga Der Abschied aus der 3. Liga naht

Dass der TVH in der kommenden Saison wieder in der Oberliga (die dann Regionalliga heißt) auflaufen wird, liegt daran, dass er aktuell den ersten Abstiegsplatz belegt – und es eher unrealistisch ist, dass er diesen noch verlassen wird. Gegner Ferndorf steht seit Wochen als Meister fest und hat in dieser Saison kein ein Spiel verloren und sich nur ein Mal Remis getrennt. Ein Punkt könnte den Homburgern zwar schon reichen, um den vor ihm platzierten TV Aldekerk zu überholen, gegen den er den direkten Vergleich gewonnen hat. Doch aufgrund der Art und Weise, wie Ferndorf in den bisherigen 29 Spielen die Liga dominiert hat, mag daran selbst in Homburg niemand so recht glauben.