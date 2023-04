Handball-Oberliga Das Tor zum Titel steht sperrangelweit auf

„Mit der Offensive war ich zufrieden. Wir waren aggressiv und haben uns taktisch an den Plan gehalten. In der Pause haben wir trotzdem einiges angesprochen, um hinten besser zu stehen“, berichtet Ecker. Und seine Spieler hatten offenbar zugehört. Denn nach 18 Gegentoren in Halbzeit eins kamen in der zweiten Spielhälfte nur noch zwölf dazu. Auch das war ein Grund dafür, dass der TVH nach dem Zwischenstand von 20:20 in der 34. Minute die Zügel anziehen und sich zunehmend absetzen konnte. Über 23:20 bauten die Saarpfälzer ihre Führung bis acht Minuten vor dem Ende auf 31:25 aus. In der Schlussphase kamen die Hausherren noch einmal ein wenig heran. In ernsthafte Gefahr geriet der Auswärtssieg aber nicht mehr.