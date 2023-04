Final Four um den Handball-Saarlandpokal Der Favorit gibt sich keine Blöße

Auch im Endspiel wurde der Klassenunterschied deutlich. Mit zwei Treffern von Tobias Alt und einem von Ljubomir Josic starteten die Homburger mit einer 3:0-Führung gegen den Saarlandliga-Primus aus Völklingen in das Finale. Die HSG kämpfte sich zwar nochmal auf 3:4, musste aber dann die Spielstärke des Gegners anerkennen. Josic traf in der zwölften Minute zum 9:4 für den amtierenden Pokalsieger. Während der TVH in der Abwehr weiter stark aufspielte, zeigten sich Tobias Alt und Kollegen auch in der Offensive treffsicher. Kurz vor der Pause hatten sich die Homburger mit 18:10 einen komfortablen Vorsprung erarbeitet. „Unser Sieg geriet nie in Gefahr, weil wir weiter konzentriert aufspielten“, lobte Steffen Ecker. Erst 13 Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als der Vorsprung bei 27:13 auf uneinholbare 14 Treffer angewachsen war. Die HSG Völklingen bemühte sich zwar, nicht noch deutlicher unter die Räder zu geraten, letztlich aber fiel der 36:21-Sieg der Homburger doch deutlich aus. „Das war ein guter Tag für uns“, freute sich Yves Kunkel, Rückraumspieler des alten und neuen Pokalsiegers, der mit der HSG auf seinen Ausbildungsverein traf.