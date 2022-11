Handball-Oberliga : Homburg knackt Offenbach nach der Pause

Homburg Handball-Oberligist TV Homburg hat im Heimspiel gegen Offenbach zunächst einen schweren Stand. Am Ende steht dennoch ein klarer Heimsieg.

Zur Halbzeit sah es nach einer ganz engen Kiste aus – am Ende aber gewann Handball-Oberligist TV Homburg sein Heimspiel gegen den TV Offenbach dann doch noch souverän mit 33:25 (15:15). Vor rund 200 Zuschauern in der Robert-Bosch-Schulsporthalle blieb die Mannschaft von Trainer Steffen Ecker damit auch im achten Saisonspiel ungeschlagen und verteidigte die Tabellenführung vor dem SV 64 Zweibrücken. Homburg hat allerdings schon einen Verlustpunkt auf dem Konto, die Zweibrücker, die ein Spiel weniger bestritten haben, noch nicht.

„Mit der Umstellung sind wir zunächst nicht zurechtgekommen“, räumte Ecker ein. Doch der Trainer nahm in der Pause die nötigen Anpassungen vor. „Wir haben defensiv ein wenig umgestellt“, so Ecker, dessen Maßnahmen Früchte trugen. In der 34. Minute hielt TVH-Torwart Henning Huber einen Ball und warf ihn blitzschnell zum 19:17 für die Hausherren ins verwaiste Offenbacher Tor. Dem Schlussmann gelangen noch zwei weitere solcher Treffer. „Es hätten sogar fünf sein können“, schmunzelte Ecker.

Am kommenden Samstag tritt Homburg um 16.30 beim Vorletzten TuS Kaiserslautern-Dansenberg II an. Die Layenberger-Sporthalle, in der gespielt wird, kennt TVH-Torwart Huber genau. Vergangene Saison lief er noch für die erste Mannschaft des TuS in der 3. Handball-Liga auf.