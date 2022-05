Handball-Oberliga : Saison-Endspurt ohne Spielmacher

Auf Spielmacher Jovan Talevski (am Ball) muss der TV Homburg in der Restrunde verzichten. Foto: Markus Hagen

Homburg Handball-Oberligist TV Homburg muss bis Saisonende nun auch auf Jovan­ Talevski verzichten. Trotzdem ist der TVH am Samstag bei der strauchelnden SG Saulheim der Favorit.

In seinem drittletzten Saisonspiel in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar reist der TV Homburg am Samstag zum Tabellenelften SG Saulheim. Anwurf ist um 19 Uhr im Ritter- Hundt-Zentrum. Mit einem Sieg hätte der TVH die Vizemeisterschaft im Grunde sicher. Der Dritte TV Offenbach hat drei Verlustpunkte mehr auf dem Konto als der TVH.

Allerdings hat das Verletzungspech bei den Homburgern erneut zugeschlagen. Nachdem sich Kreisläufer Patrick Bach am Ostermontag beim Finalturnier um den Saarlandpokal eine schwere Meniskusverletzung zugezogen hatte, die operativ behandelt werden musste, fällt für die Restrunde nun auch Jovan Talevski aus. Der 28-jährige Spielmacher erlitt am Dienstag im Training einen Fußbruch. „Ohne Jovan haben wir in Daun und auch in Nieder-Olm verloren“, unterstreicht Homburgs Trainer Steffen Ecker die Bedeutung seines Spielmachers. „Wir hoffen, dass keine Operation notwendig ist.“ Doch selbst wenn dies der Fall sein sollte, würde Talevski voraussichtlich zum Start der neuen Saison im September wieder zur Verfügung stehen. Deshalb plant der TVH auch nicht mit einem Ersatz. „Unser Kader für die kommende Saison steht“, sagt Ecker.