Handball-Regionalliga Mit Portugiesen-Power zurück in Liga drei?

Seit zehn Tagen wird im Training beim TV Homburg für ein Ziel geschuftet: Den Wiederaufstieg in die 3. Handball-Liga. In der kommenden Runde wird das Team des neuen Trainers Pedro Vieira aber in der Regionalliga Südwest (vormals Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) auf der Platte stehen. Die Saison startet für den TVH am Samstag, 14. September, mit einem Heimspiel (18.30 Uhr) gegen den TV Nieder-Olm.