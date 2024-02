3. Handball-Bundesliga Der Nichtabstiegsplatz ist nun ganz nah

Auch durch zwei Platzverweise ließ sich der TVH nicht beirren. Robin Egelhof, in der vergangenen Saison noch Spieler beim TuS Dansenberg, ging Gästespieler Jan Claussen in der Luft viel zu hart an. Die Schiedsrichter werteten die Aktion als grobe Unsportlichkeit und zeigten Rot. Nicht einmal 90 Sekunden später musste auch Ljubomir Josic vorzeitig vom Feld. Im Nachsetzen nach einem Ballverlust erwischte er TuS-Spieler Timo Holstein. „Der Platzverweis gegen Robin Egelhof geht in Ordnung. Bei Ljubomir Josic hätten es meiner Meinung nach auch zwei Minuten getan“, sagte Steffen Ecker, der bis 2021 Trainer beim TuS war und dort per SMS entlassen worden war.