3. Handball-Bundesliga Schicksalsspiel für den TV Homburg

Noch zwei Spieltage sind in der 3. Handball-Bundesliga zu absolvieren. Und der TV Homburg hat den Klassenverbleib nicht mehr in der eigenen Hand. Der TVH belegt aktuell den ersten Abstiegsplatz 14. Einen Rang davor steht die TSG Haßloch über dem Strich. Die hat ebenso viele Punkte wie Homburg – aber den direkten Vergleich gewonnen. Der TVH muss also in den verbleibenden beiden Partien mindestens einen Zähler mehr sammeln als die TSG. Und das wird ganz schwer. Da Homburg im Saisonfinale am 25. Mai zu Hause gegen die in dieser Saison unbesiegte Übermannschaft TuS Ferndorf ran muss, ist die letzte realistische Chance auf einen Sieg das Auswärtsspiel an diesem Samstag um 19 Uhr beim Tabellensechsten Longericher SC Köln. Haßloch spielt eine halbe Stunde später in eigener Halle gegen den Tabellenachten HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II. Haßloch ist aber nicht der einzige Konkurrent, den Homburg noch überholen könnte. Der Zwölfte TV Aldekerk hat aktuell einen Punkt mehr als der TVH – gegen Aldekerk haben die Saarpfälzer den direkten Vergleich aber gewonnen. Auch in diesem Fall müsste Homburg also einen Punkt aufholen. Aldekerk gastiert an diesem Spieltag beim als Meister feststehenden TuS Ferndorf.