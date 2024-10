Handball-Regionalliga Der Fokus liegt auf der Abwehr

Das gilt auch im Auswärtsspiel am Sonntag um 18 Uhr in der Eppelborner Hellberghalle bei den HF Illtal. Der Saar-Rivale hat in dieser Saison erst einen Punkt geholt. Niederlagen gegen den TV Offenbach (21:26) und die SF Budenheim (26:27) folgte am vergangenen Spieltag ein 28:28 bei der SG Saulheim.