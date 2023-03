Handball-Oberliga TVH stellt sich auf sieben Feldspieler ein

Auch gegen Budenheim zeigte Vallendar eine gute Leistung, bog einen 13:20-Rückstand noch in eine 25:24-Führung um, ehe der Tabellenzweite die Partie auf der Zielgeraden doch noch mit 30:27 für sich entschied. Der Spielverlauf zeige aber, dass Vallendar ein starkes Team sei, das an einem guten Tag jedem Gegner in der RPS-Liga in die Suppe spucken könne, argumentiert Ecker. Er hat die Partie des kommenden Gegners verfolgt. „Gegen Budenheim hat Vallendar im Angriff oft die Torwartposition aufgelöst, um einen siebten Feldspieler zu bringen. Das haben sie auch richtig gut gemacht. Darauf müssen wir uns einstellen“, fordert Ecker, dessen Mannschaft das Hinspiel in Vallendar mit 30:26 gewonnen hatte.