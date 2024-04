Handball-Saarlandpokal TVH-Reserve schrammt knapp am Finale vorbei

In Halbzeit zwei waren die Homburger aber direkt wieder dran und glichen zum 14:14 aus. Nachdem Schimmel einen Tempogegenstoß erfolgreich abgeschlossen hatte, lag der TVH wieder mit einem Törchen vorne (16:15). Als die Partie auf die Zielgerade einbog, stand sie immer noch auf des Messers Schneide (18:18). „Das war aber die Phase, in der wir uns auch hätten absetzen können“, haderte Guther. Doch Schimmel scheiterte gleich zwei Mal an RW-Torwart Stefan Baab, der später zum besten Schlussmann des Turniers gewählt wurde. Stattdessen führte Schaumberg Sekunden vor dem Abpfiff mit 20:19. Doch Niclas Ludolph, zusammen mit Guther und Michael Mathieu (alle sechs Tore) bester Homburger Schütze, rettete den TVH in die Verlängerung.