3. Handball-Bundesliga Für den TVH „geht es jetzt um alles“

Die Spieler Ljubomir Josic und Marvin Mebus sollen Steffen Eckers Aufgaben bis Saisonende als Interims-Trainerduo übernehmen. Das erste Spiel steht für sie an diesem Samstag um 19.30 Uhr in Leverkusen beim TuS Opladen auf dem Programm. Der Tabellenachte ist auf dem Papier der leichteste der drei verbleibenden Gegner bis Saisonende. 14 Tage später bestreitet Homburg das Spiel beim Sechsten Longericher SC ehe am 25. Mai das Saisonfinale zu Hause gegen den ungeschlagenen Meister TuS Ferndorf ansteht. Das Restprogramm ist also knifflig. Und nur ein Punkt trennt den TVH jetzt noch von der TSG Haßloch, die den ersten Abstiegsrang belegt – und seit Samstag den direkten Vergleich gegen Homburg gewonnen hat. Der TVH muss in der Restrunde also mindestens ebenso viele Punkte sammeln wie die TSG, die unter anderem noch zu Hause gegen die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen antritt, die in den vergangenen acht Spielen sieben Mal als Verlierer von der Platte ging.