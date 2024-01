3. Handball-Bundesliga Ein Sieg für die Moral vor den Wochen der Wahrheit

Die Homburger Anhänger unter den rund 300 Zuschauern in der Robert-Bosch-Halle feierten nach der Schluss-Sirene ihre Mannschaft. Handball-Drittligist TV Homburg hat das wichtige Heimspiel am Samstag gegen die HSG Friesenheim/Hochdorf II mit 31:26 (17:13) gewonnen und seine Chance auf den Klassenverbleib gewahrt. Der TVH bleibt zwar Schlusslicht der Südwest-Staffel, hat die drei vor ihm platzierten Mannschaften – die er in der Rückrunde alle noch zu Hause empfängt – aber weiter im Blick. Zudem zog Homburg auch Friesenheim/Hochdorf mit in den Abstiegskampf. Die HSG hat als Tabellenzwölfter nur noch drei Punkte mehr als die Homburger.