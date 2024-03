3. Handball-Bundesliga TV Homburg erlebt zehn Minuten des Grauens

Steffen Ecker, Trainer der Drittliga-Handballer des TV Homburg, war nach der 29:37 (14:18)-Auswärtsniederlage seiner vom Abstieg bedrohten Mannschaft am Samstagabend bei der HSG Hanau bedient. Als Aufsteiger beim Vorjahres-Meister und aktuellen Tabellenfünften zu unterliegen, war zwar grundsätzlich keine Schande. Aber: „So wie in den letzten zehn Minuten dürfen wir uns nicht präsentieren. Das war indiskutabel, mit teilweise peinlichen Fehlern – die Mannschaft hat sich da komplett aufgegeben“, schimpfte Ecker, der sich nach der Begegnung erst bei der Pressekonferenz zeigte, nachdem er diese Meinung auch lautstark seinen Spielern in der Kabine kundgetan hatte.