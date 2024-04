3. Handball-Bundesliga „Endspiel“ im Kampf um den Klassenverbleib

Die Situation der Homburger wirkt vor dem Schlüssel-, – womöglich sogar Schicksalsspiel – auf den ersten Blick recht komfortabel. Denn der TVH kann an diesem Spieltag unabhängig von allen Ergebnissen auf keinen Fall auf einen Abstiegsrang abrutschen. Doch die Lage ist auch ein wenig trügerisch. Denn das Restprogramm der Homburger nach dem Haßloch-Spiel hat es in sich. In den letzten drei Partien trifft Homburg nur noch auf Gegner aus der oberen Tabellenhälfte – unter anderem auf die ungeschlagenen Ferndorfer. Die Punkte sollten also tunlichst schon an diesem Samstagabend her. Sonst beginnt beim TVH das große Zittern.