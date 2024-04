3. Handball-Liga Ohne den Trainer zum wichtigen Heimsieg?

Man muss also kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die Homburger im Saisonendspurt weitere Siege brauchen, um am Ende über dem Strich zu stehen. Die nächste Chance darauf haben die Saarpfälzer an diesem Samstag um 18.30 Uhr im Heimspiel in der Robert- Bosch-Schulsporthalle gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II.