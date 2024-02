3. Handball-Bundesliga Das erste Schicksalsspiel für den TVH

Einer, der beim TVH schon so ziemlich alle Höhen und Tiefen mitgemacht hat, ist Kapitän Lukas Glück. Abgesehen von einer einjährigen Unterbrechung spielt der 30-jährige Grundschullehrer seit 2009 für die Saarpfälzer. „Ohne Zweifel stehen wir vor einer ganz wichtigen Phase der Saison. Die beiden Heimspiele sollten wir gewinnen, um unsere Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren“, sagt Glück. Die Erfolge der bisherigen Saison beschreibt der Linksaußen angesichts von nur vier Siegen als „überschaubar.“ In vielen Spielen sei seine Mannschaft „nah dran“ gewesen. „Aber wir hatten zu oft Phasen, in denen wir viele Fehler gemacht haben – und dann waren die Partien weg.“ So lief es auch im Saar-Derby am vergangenen Spieltag gegen die HG Saarlouis (25:31). Da brachte das Kellerkind den Tabellendritten lange Zeit ganz schön ins Schwitzen. „Wir führen Mitte der zweiten Halbzeit mit 21:20 – dann ist plötzlich der Wurm drin und Saarlouis setzt sich mit einem 6:0-Lauf ab“, hadert Glück.