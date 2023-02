Handball-Oberliga : Homburg will die (einzige) Scharte auswetzen

Der TV Homburg und Trainer Steffen Ecker wollen am Samstag im Heimspiel gegen Nahe-Glan Revanche für das Hinspiel nehmen. Foto: HAgen/Markus Hagen

Homburg Handball-Oberligist empfängt das einzige Team, gegen das er in der laufenden Runde nicht gewinnen konnte.

An den 1. Oktober vergangenen Jahres will Steffen Ecker gar nicht mehr zurückdenken. Da traten der Trainer des Handball-Oberligisten TV Homburg und sein Team zum Auswärtsspiel beim Aufsteiger HSG Nahe-Glan an. Ein vermeintlicher Selbstläufer auf dem Weg zur anvisierten Meisterschaft. Und zunächst lief auch alles nach Plan. Die Homburger mussten sich zwar zunächst auf die harzfreie Halle einstellen, führten nach einem 13:0 (!)-Lauf aber mit 20:11 und schienen einem völlig ungefährdeten Auswärtssieg entgegenzugehen. Dann geschah das vermeintlich Unfassbare: Aufsteiger Nahe-Glan holte Tor um Tor auf – und am Ende musste sich der TVH tatsächlich mit einem Remis (27:27) begnügen. Es war der erste und bislang einzige Punk, den der Tabellenführer in dieser Spielzeit abgab.

Nun kann der TV Homburg Revanche nehmen. 14 Tage vor dem womöglich entscheidenden Spiel um die Meisterschaft bei den Sportfreunden Budenheim empfängt der TVH an diesem Samstag um 18.30 Uhr den Vorletzten Nahe-Glan zum Rückspiel in der Sporthalle der Robert-Bosch-Schule.

„Konzentration“, verlangt Trainer Ecker von seiner Mannschaft, damit sie am Samstag nicht ihr zweites blaues Wunder der Saison erlebt. Denn im Titelrennen mit den Sportfreunden Budenheim, die in der Tabelle nur einen Zähler hinter Homburg liegen, könnte jeder Ausrutscher schon einer zu viel sein.

Das Hinspiel gegen Nahe-Glan sei längst „abgehakt“, versichert Steffen Ecker, der erwartet, dass sein Team „im Rückspiel an unsere guten Leistungen aus den letzten Wochen und Monaten anknüpft.“ Am vergangenen Samstag gelang dem TVH im Heimspiel gegen die SG Saulheim der bislang höchste Saisonsieg (39:18). Zu Hause haben die Homburger in dieser Spielzeit ohnehin jedes Spiel gewonnen. Ein Sieg gegen den Vorletzten am Samstag sollte also nur Formsache sein. Doch vor dem Hinspiel schienen die Vorzeichen ähnlich.

Verzichten müssten die Homburger weiter auf Peter Gohl (Schulterverletzung). Jovan Talevski, der zuletzt wegen einer Bauchmuskelzerrung passen musste, ist dagegen wieder einsatzbereit.

Nach der Partie gegen Nahe-Glan folgt für den TVH ein spielfreies Wochenende, ehe am 25. Februar am 19.30 Uhr der Aufstiegskracher in Budenheim auf dem Programm steht. „Wir hoffen, dass uns möglichst viele Fans bei diesem Saisonhöhepunkt begleiten werden“, sagt Homburgs Handball-Abteilungsleiter Jörg Ecker. Der TVH will einen Fan-Bus zu der Partie einsetzen.

Nur einen Tag nach der Begegnung in Budenheim muss der TV Homburg übrigens im Viertelfinale des Amateurpokals des Deutschen Handballbundes (DHB) bei Interactiv Handball Ratingen antreten. Es geht dabei um den Einzug ins Finalturnier der besten vier Teams. Die Homburger wollten die Partie eigentlich verlegen, das klappte aus terminlichen Gründen aber nicht.